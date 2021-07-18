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Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

18.07.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sabri Erdoğan (54) yönetimindeki 46 ABB 281 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Darende kara yolunun Büyükyapalak Mahallesi kesiminde, Mehmet Yavuz (21) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Kazada, iki aracın sürücüsü ile kamyonetteki Ahmet Aktaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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