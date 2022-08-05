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Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

05.08.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet El Ahmet (16) yönetimindeki 46 MH 038 plakalı motosiklet, Elbistan Küçük Sanayi Sitesi'nde M.T. idaresindeki 46 E 5270 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, aynı yönde ilerleyen Ş.E. yönetimindeki 34 CEF 549 plakalı otomobilin önüne devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet El Ahmet'in cesedi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş Elbistan kaza

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