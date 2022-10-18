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Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

18.10.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Mahmut (53) ile eşi Rabia Karabay'dan (47) haber alamayan akrabaları, çifti evde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mahmut ve Rabia Karabay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karı kocanın karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

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Anahtar Kelimeler:
polis Kahramanmaraş Elbistan ölüm

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