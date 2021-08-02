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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

02.08.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız'ın cesedine ormanlık alanda ulaşıldı.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinden 30 Temmuz Cuma günü yürüyüş yapmak için ayrılan ve geri dönmeyen Gökkız'ın bulunması için Valilik talimatıyla başlatılan İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ile çevre illerden de arama kurtarma birimlerince yürütülen çalışmalar sırasında Yeşilyurt Mahallesi Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda bir ceset bulundu.

Yapılan ilk incelemede Gökkız'a ait olduğu tespit edilen ceset, ilk incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderilecek.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor
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