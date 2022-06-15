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Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

15.06.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kazandere Mahallesi'nde yaşayan Berkay (9) ve Batuhan Bektaş (11) kardeşler, hayvanlarını otlatmak için gittikleri Söğütlüoğlu mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, 2 kardeşi kurtarmak için bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin yaylada ulaştığı kardeşler, Göksun Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

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