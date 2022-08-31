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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

31.08.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A. ve C.A, Dulkadiroğlu Mahallesi 8. Sokak'ta husumetli oldukları bir grupla karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralanan S.A. ve C.A, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan 7 kişiyi, Yenişehir Mahallesi Kafeler Sokak'ta yakaladı.

Araçta yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş silahlı kavga

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