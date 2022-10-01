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Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

01.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

İsmet C. (34) yönetimindeki 33 AHK 014 plakalı tır, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Beyoğlu Mahallesi girişinde, Ejder O. (71) idaresindeki 46 AEK 600 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Ejder O, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

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