Adreslerde yapılan aramada 3 bin 446 uyuşturucu hap, 73 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 113 fişek, 1 hassas terazi, bir miktar kokain ve bonzai ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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