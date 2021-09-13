Kalamar dolması nasıl yapılır? MasterChef Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri...

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan Somer Şef’in imza yemeği olan bebek kalamar dolması yapmaları istendi. Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri merak konusu oldu. Peki Kalamar dolması nasıl yapılır?

KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Bebek kalamar dolması tarifi, MasterChef yarışması yeni bölümü sonrası merak ediliyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan Somer Şef tarafından hazırlanmış bu özel tarifin yapılması istendi.

MALZEMELERİ NELER? 1 Kg küçük kalamar (Her biri yaklaşık 6-8 cm ve temizlenmiş) 1 yemek kaşığı beyaz sirke 100 gram karides (soyulmuş) 100 gram beyaz etli balık 1 diş sarımsak 60 ml zeytinyağı 100 gram pirinç Yarım çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı toz şeker 3 diş sarımsak 1 çay kaşığı soya sosu

150 ml krema 10 gr mürekkep 3 adet yer elması 50 gram tereyağı 50 gram kaşar peyniri, rendelenmiş (veya Mozzarella) 10 adet tarhun yaprağı, doğranmış 10 adet nane yaprağı, doğranmış 2 adet yer elması Krem Sos 50 gram tereyağı

KALAMAR DOLMASI TARİFİ... Temizlenmiş kalamar almanızı tavsiye etmekteyiz fakat bütün kalamar kullanmak istiyorsanız, dokunaçları, ortadaki ve derideki kıkırdakları çıkarın ve gövdeleri önce iyice yıkayın. 1 litre suyu ve sirkeyi bir tencereye koyun ve yüksek ateşte kaynatın. Kalamar tüplerini ekleyin, ocağı orta ateşe alın ve tencerenin kapağını kapatarak pişirin. Tüpleri sudan çıkarın ve soğutmaya bırakın. Ardından pişirme suyunu saklayın. Karidesleri soyun ve sonra temizleyin, sonra ince doğrayın. Balık filetolarında kemik olmadığından emin olun, sonra ince doğrayın. Sarımsakları ince dilimleyin. Bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Sarımsakları ekleyin ve pişirin. Pirinci soğuk akan su altında yıkayın, sonra tavaya ekleyin. Pirinci yağla kaplamak için karıştırın. Kıyılmış balıkları, karidesleri, tuzu ve şekeri ekleyin. Birleştirmek için de karıştırın. Ufak bir kaba 250 ml (1 bardak) ayırdığınız pişirme suyunu koyun ve zerdeçal ile karıştırın. Zerdeçallı sıvıyı pirinç karışımına ekleyin ve üstü kapalı şekilde pişirin. Ocağın altını kapatın ve oda sıcaklığına soğuyuncaya dek kapak açık şekilde dinlenmeye bırakın. Tereyağı, peynir, doğranmış tarhun otu ve nane yapraklarını ilave edin.