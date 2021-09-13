Kalamar dolması nasıl yapılır? MasterChef Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri...

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan Somer Şef’in imza yemeği olan bebek kalamar dolması yapmaları istendi. Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri merak konusu oldu. Peki Kalamar dolması nasıl yapılır?
KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR?
Bebek kalamar dolması tarifi, MasterChef yarışması yeni bölümü sonrası merak ediliyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan Somer Şef tarafından hazırlanmış bu özel tarifin yapılması istendi.
MALZEMELERİ NELER?
1 Kg küçük kalamar (Her biri yaklaşık 6-8 cm ve temizlenmiş)
1 yemek kaşığı beyaz sirke
100 gram karides (soyulmuş)
100 gram beyaz etli balık
1 diş sarımsak
60 ml zeytinyağı
100 gram pirinç
Yarım çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz şeker
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı soya sosu
150 ml krema
10 gr mürekkep
3 adet yer elması
50 gram tereyağı
50 gram kaşar peyniri, rendelenmiş (veya Mozzarella)
10 adet tarhun yaprağı, doğranmış
10 adet nane yaprağı, doğranmış
2 adet yer elması
Krem Sos
50 gram tereyağı
KALAMAR DOLMASI TARİFİ...
Temizlenmiş kalamar almanızı tavsiye etmekteyiz fakat bütün kalamar kullanmak istiyorsanız, dokunaçları, ortadaki ve derideki kıkırdakları çıkarın ve gövdeleri önce iyice yıkayın. 1 litre suyu ve sirkeyi bir tencereye koyun ve yüksek ateşte kaynatın. Kalamar tüplerini ekleyin, ocağı orta ateşe alın ve tencerenin kapağını kapatarak pişirin. Tüpleri sudan çıkarın ve soğutmaya bırakın. Ardından pişirme suyunu saklayın. Karidesleri soyun ve sonra temizleyin, sonra ince doğrayın. Balık filetolarında kemik olmadığından emin olun, sonra ince doğrayın. Sarımsakları ince dilimleyin. Bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Sarımsakları ekleyin ve pişirin.
Pirinci soğuk akan su altında yıkayın, sonra tavaya ekleyin. Pirinci yağla kaplamak için karıştırın. Kıyılmış balıkları, karidesleri, tuzu ve şekeri ekleyin. Birleştirmek için de karıştırın. Ufak bir kaba 250 ml (1 bardak) ayırdığınız pişirme suyunu koyun ve zerdeçal ile karıştırın. Zerdeçallı sıvıyı pirinç karışımına ekleyin ve üstü kapalı şekilde pişirin. Ocağın altını kapatın ve oda sıcaklığına soğuyuncaya dek kapak açık şekilde dinlenmeye bırakın. Tereyağı, peynir, doğranmış tarhun otu ve nane yapraklarını ilave edin.
Kalan kalamar tüplerinin içine hazırladığınız iç harcı çay kaşığı ile doldurun (her tüp için yaklaşık 2-3 çay kaşığı). Kalamar tüplerini, açık uçları yukarı bakacak şekilde sıkıca geniş bir tencereye dizin. Kalamar çok gevşek bir şekilde dizilmiş gibi görünüyor ve eğer devrilme riski varsa ortaya büyük (yıkanmış) bir patates ekleyin ve kalamarları çevresine dizin. 250 ml (1 bardak) pişirme sıvısını tüplerin üçte ikisine gelecek şekilde tencereye ilave edin. Tüplerin üstünden en az 2 cm sıvının dışında kalmalıdır. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin. Bu arada sosu da hazırlayın. Yer almalarını soyup haşlayın püre haline getirin. Tereyağını bir tencerede kısık ateşte eritin. Sarımsakları ikiye bölün. Tencereye ekleyin, orta ateşte pişirin. Soya sosu ekleyin mürekkebi ve yer elması ekleyip karıştırın ocağın altını kısın.
Kremayı ilave ederek sürekli karıştırarak karışım göz göz olana kadar kısık ateşte pişirin.
Ocaktan alın. Son olarak kalamarların bacaklarını derin yağın içerisinde çıtır olana dek kızartın.
Yer almalarını cips yapmak için ince dilimler olucak şekilde kesin derin yağda çıtır olana dek kızartın. Her tabağa 2 yemek kaşığı sos koyun. Kalamar tüplerini tencereden alın, tabaklardaki sosun üzerine koyun, kızarmış ahtapot bacakları ve çıtır yer almaları ile servis edin.
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