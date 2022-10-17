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  4. Kaleci baraj kurmaya doyamadı! Lionel Messi'yi durdurmak için bunu da yaptılar! Sonuç ise...

Kaleci baraj kurmaya doyamadı! Lionel Messi'yi durdurmak için bunu da yaptılar! Sonuç ise...

17.10.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de 11. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Marsilya karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan müsabaka, PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Neymar kaydetti. Ancak maça 34. dakikada yaşanan frikik pozisyonu damga vurdu. Lionel Messi, 35. dakikada kaleyi tam karşıdan gören bir yerden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçince Marsilya kalecisi Pau Lopez ilginç bir taktik denedi.

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya'yı konuk etti. Parc des Princes'te oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, galibiyet golü 45+1. dakikada Neymar'dan geldi. Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain, puanını 29'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Marsilya karşılaşmasına ise Lionel Messi'nin kullandığı frikik damgasını vurdu...

PSG, müsabakanın 35. dakikasında kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.

PEK SIK RASTLANMAYAN BİR TAKTİK

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Topun başına her zaman olduğu gibi Lionel Messi geçince Marsilya kalecisi Pau Lopez, daha önce sık rastlanmayan bir taktiğe başvurdu.

BARAJ ÜSTÜNE BARAJ

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Lopez, Arjantinli yıldızın kullanacağı vuruşun ağlarla buluşmaması için öne üçlü, arkaya dörtlü bir baraj kurdurdu. Kale çizgisine ise iki futbolcu yerleştirerek Messi'nin vuruş açısını kapatmak istedi.

FRİKİK DİREKTEN DÖNDÜ

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Hakemin düdüğünü çalmasının ardından Lionel Messi, frikiği kullandı ve yıldız futbolcunun vuruşunda top, direkten oyun alanına geri döndü. Messi'nin açılarının kapalı olmasına rağmen kaleyi bulması ve golle burun buruna gelmesi ise görenleri oldukça şaşırttı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

LIONEL MESSI'YE ENGEL OLMAK İÇİN BUNU DA YAPTILAR

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