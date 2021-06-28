Kalp Yarası dizisinin Yaman'ı Toprak Can Adıgüzel kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarında bu akşam (28 Haziran) yayınlanacak olan Kalp Yarası dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Dizide Yaman karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Peki Kalp Yarası dizisinin Yaman'ı Toprak Can Adıgüzel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Toprak Can Adıgüzel kimdir?

Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı Kalp Yarası dizisi bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Toprak Can Adıgüzel de yer alıyor. Adıgüzel, Kalp Yarası dizisinde "Yaman" karakterini canlandıracak.

26.01.1992 doğumlu Toprak Can Adıgüzel 29 yaşındadır. 1.83 boyundaki oyuncu 79 kilodur ve kova burcudur.

Adıgüzel küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duymuş ve bu alan üzerinde eğitim alarak kendisini geliştirmiştir.