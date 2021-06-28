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Kalp Yarası dizisinin Yaman'ı Toprak Can Adıgüzel kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

28.06.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp yarası dizisinin ilgilileri "Kalp Yarası dizisinin Yaman'ı Toprak Can Adıgüzel kimdir?" , "Kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtını arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk bölümünden mezun oldu. İşte ayrıntılar...

ATV ekranlarında bu akşam (28 Haziran) yayınlanacak olan Kalp Yarası dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Dizide Yaman karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Peki Kalp Yarası dizisinin Yaman'ı Toprak Can Adıgüzel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Toprak Can Adıgüzel kimdir?

Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı Kalp Yarası dizisi bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda Toprak Can Adıgüzel de yer alıyor. Adıgüzel, Kalp Yarası dizisinde "Yaman" karakterini canlandıracak.
26.01.1992 doğumlu Toprak Can Adıgüzel 29 yaşındadır. 1.83 boyundaki oyuncu 79 kilodur ve kova burcudur.
Adıgüzel küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duymuş ve bu alan üzerinde eğitim alarak kendisini geliştirmiştir.
Oyunculuk okumak için İstanbul'a gelmiş ve İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk bölümünden eğitim almıştır.
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