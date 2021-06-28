Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Gökhan Alkan’ın hayranları tarafından babaanne ve dedesine oldukça düşkün olduğu biliniyor. Kalp Yarası dizisinin çekimlerinin devam ettiği sırada dedesinin vefat haberini alan Alkan ise büyük bir yıkım yaşadı. Antakya’da çekimleri devam eden diziye ise bir süre ara verildi. Bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelen Kalp Yarası dizisinin zengin veliahttı Ferit karakterine hayat veren Gökhan Alkan’ın kariyeri ise merak edildi. İşte detaylar…