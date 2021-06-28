Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Gökhan Alkan’ın hayranları tarafından babaanne ve dedesine oldukça düşkün olduğu biliniyor. Kalp Yarası dizisinin çekimlerinin devam ettiği sırada dedesinin vefat haberini alan Alkan ise büyük bir yıkım yaşadı. Antakya’da çekimleri devam eden diziye ise bir süre ara verildi. Bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelen Kalp Yarası dizisinin zengin veliahttı Ferit karakterine hayat veren Gökhan Alkan’ın kariyeri ise merak edildi. İşte detaylar…
Gökhan Alkan kimdir?
Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul’da doğdu.
Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun olan Alkan, oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı.
Gökhan Alkan, mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu.
2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu.
Gökhan Alkan, "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldular.
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