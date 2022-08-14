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"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

14.08.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Washington National Opera sanatçılarının rol aldığı ve ilk gösterimi ABD'de yapılan müzikalde, Lady Diana'yı Türk mezzo soprano Lori Şen oynadı

İSTANBUL (AA) - Prenses Diana'nın hayatını anlatan "Queen of The People's Hearts (Kalplerin Kraliçesi)" müzikali sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen, Washington National Opera sanatçılarının rol aldığı müzikalde Lady Diana'yı Türk mezzo soprano Lori Şen oynadı.

Oyunda Diana'nın Prens Charles ile tanışmasından, Kraliçe ve Camilla ile yüzleşmesine, Beyaz Saray'da John Travolta ile dansından, Dodi ile geçirdikleri kazaya kadar bütün hayatı sahneye taşındı.

İlk gösterimi ABD'de yapılan müzikalin Türkiye turnesinin ardından Avrupa'da da sahnelenmesi planlanıyor.

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

- Washington National Opera sanatçılarının rol aldığı ve ilk gösterimi ABD'de yapılan müzikalde, Lady Diana'yı Türk mezzo soprano Lori Şen oynadı

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

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