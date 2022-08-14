"Kalplerin Kraliçesi" müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi

Oyunda Diana'nın Prens Charles ile tanışmasından, Kraliçe ve Camilla ile yüzleşmesine, Beyaz Saray'da John Travolta ile dansından, Dodi ile geçirdikleri kazaya kadar bütün hayatı sahneye taşındı.

- Washington National Opera sanatçılarının rol aldığı ve ilk gösterimi ABD'de yapılan müzikalde, Lady Diana'yı Türk mezzo soprano Lori Şen oynadı

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