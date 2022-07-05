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Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

05.07.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü: - "2002'de kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 6 bin 315 iken bugün gerçekleştirdiğimiz 374 kişinin atanmasıyla bu sayı 47 bin 437 olacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 374 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni, Pursaklar ilçesindeki Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlendi.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, son zamanlarda yeni bir modanın ortaya çıktığını belirterek, "Bulunduğu şartlardan memnun olmadığını söyleyen insanlar yurt dışına çıkmak için adım attıklarında şöyle bir cümle kuruyorlar, 'Türkiye, mühendis ve doktorlarını kaybediyor, filanca ülke şunu alıyor, gençlerimize teşvikler sunuyor.' Bu son derece yanıltıcı ve sorunlu bir yaklaşımdır." dedi.

Türkiye'nin gerek eğitim gerek çalışma hayatıyla ilgili dünya ülkeleriyle iş birliğine açık ve daima iş geliştirme çabalarında bulunduğuna işaret eden Öncü, yurt dışına gidenlerden ülkesinin değersizleştirildiğini düşünenlerin yanlış bir bakış açısına sahip olduklarını söyledi.

Öncü, "Bakanlık olarak şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın yasayla güvence altına alınan haklarının yanında yaşam standartlarını yükselterek ve sürekli bir iyileştirme yaparak gerçekleştirdiğimiz hizmetleri hayata geçirmek en önemli hedefimiz oldu." ifadesini kullandı.

- "Refah seviyenizi yükseltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız"

Devletin ve milletin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceğini kaydeden Öncü, bu kişilerin refah seviyelerini yükseltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını bildirdi.

Öncü, 2012'den bu yana yapılan yasal düzenlemelerle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sağlanan haklara değinerek, "2002'de kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 6 bin 315 iken bugün gerçekleştirdiğimiz 374 kişinin atanmasıyla bu sayı 47 bin 437 olacak." diye konuştu.

Daha sonra noter huzurunda yapılan atamayla 374 kişi, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çeşitli kadrolara yerleştirildi.

Atama sonuçları, saat 18.00 itibarıyla "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" internet adresinden öğrenilebilecek.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programındaki değişiklik nedeniyle törene katılamadı.

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü: - "2002'de kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 6 bin 315 iken bugün gerçekleştirdiğimiz 374 kişinin atanmasıyla bu sayı 47 bin 437 olacak"

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

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