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  4. Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin sözleri duygulandırıyor

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin sözleri duygulandırıyor

20.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'dan gelen Kütahyalı Fatih Pişkin: - "İnsanın toprağı öpesi geliyor"

EDİRNE (AA) - Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere anavatana gelmeye devam eden gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Gurbetçiler, yurda girmenin verdiği heyecan ve sevinçle memleketlerinin yolunu tutuyor.

Almanya'dan gelen Fatih Pişkin, AA muhabirine, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Vatana geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Pişkin, "İnsanın toprağı öpesi geliyor. Orada sürekli ikinci sınıf bir adam rolündesin. İnsanın kendi vatanında olması bambaşka bir şey" dedi.

Pişkin, yaklaşık 3 hafta memleketi Kütahya'da kalacağını, tatilini ailesi ve yakınlarıyla geçireceğini, vatanını ve ailesini çok özlediğini söyledi.

Almanya'dan Türkiye'ye gelirken büyük bir sevinç, dönerken de üzüntü duyduklarını dile getiren Pişkin, "İnsan bırakamıyor, aileni toprağını bırakmak kolay değil ama çoluk çocuk belirli bir yola girdi, eşim orada doğup büyümüş. Kolay değil inanın hiçbir şey." ifadelerini kullandı.

Gurbetçi Erdal Çalışkan ise vatana gelmenin çok güzel bir duygu olduğunu, hem tatil hem de eşinin tedavisi için geldiğini belirtti.

Bir gurbetçinin Türkiye'ye girişte yaşadığı duygunun kelimelerle anlatılamayacağını vurgulayan Çalışkan, "3 yıldır gelmemiştim, gerçekten duygularım çok yoğun. Ülkemize geldiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye'ye gurbetçi girişlerinin gelecek hafta daha da artması bekleniyor.

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin sözleri duygulandırıyor

- Almanya'dan gelen Kütahyalı Fatih Pişkin: - "İnsanın toprağı öpesi geliyor"

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin sözleri duygulandırıyor

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin sözleri duygulandırıyor

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin sözleri duygulandırıyor

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin sözleri duygulandırıyor

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin sözleri duygulandırıyor

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin sözleri duygulandırıyor

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