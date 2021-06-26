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Karabük, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da üniversite adaylarının YKS heyecanı

26.06.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da üniversite adaylarının YKS heyecanı

SAKARYA (AA) - Karabük, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Bartın'da, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınav yerlerine gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Bartın Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bazı adaylar, geç kaldığı için sınava alınmadı.

Öğrencilerin velileri de okul önünde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

- Zonguldak

Zonguldak'ta öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınav salonlarına giriş yaptı.

Mehmet Çelikel Lisesi'nde sınava girecek adayların yakınları, okul önünde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Geç kalan bir öğrenciyi, sınava gireceği okula motosikletli polis yetiştirdi.

- Bolu

Bolu'da, sınava giren öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına da uygun şekilde okullara alındı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bazı adaylar, geç kaldığı için sınava alınmadı.

Öğrencilerin velileri de okul önünde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

​​​​​​​- Düzce

Düzce'de sınava giren öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alındı.

​​​​​​​Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bazı adaylar, geç kaldığı için sınava alınmadı.

Öğrencilerin velilerinin de okul önünde heyecanla çocuklarını beklediği görüldü.

- Karabük

Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı.

Çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekleyen bazı veliler, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı öğrenciler sınav yerlerine koşarak gelirken, geç kalan bazı öğrencileri de polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Öte yandan, bir öğrenciye, üniversitenin girişindeki güvenlik odasında unuttuğu kimliği görevlilerce ulaştırıldı.

Karabük, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da üniversite adaylarının YKS heyecanı

Karabük, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da üniversite adaylarının YKS heyecanı

Zonguldak'ta YKS heyecanı

Zonguldak'ta YKS heyecanı

Zonguldak'ta YKS heyecanı

Zonguldak'ta YKS heyecanı

Karabük'te üniversite adaylarının YKS heyecanı

Karabük'te üniversite adaylarının YKS heyecanı

Karabük'te üniversite adaylarının YKS heyecanı

Karabük'te üniversite adaylarının YKS heyecanı
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Bolu Zonguldak Düzce

Bartın Namaz Vakitleri 26 Haziran Cumartesi

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