Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sabire M. idaresindeki 34 DB 9244 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Bayındır mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Saliha (45) ve Şevval Uzun (19) ile Begüm (19) ve Tuğçe Meletli (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.