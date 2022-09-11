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Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

11.09.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi Ceylan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında, iddiaya göre, televizyonun patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Evden dumanların yükselmesi üzerine, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

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yangın Karabük

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