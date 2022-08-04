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Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

04.08.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

Karabük'te özel halk otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir yolcu yaralandı.

O.S. idaresindeki 78 BT 191 plakalı özel halk otobüsü, Şehit Reşat Ateşe Bulvarı'nda Murat Ç. yönetimindeki 67 AAU 942 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otobüsteki yolcu Ömer A. (88) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcu, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

Karabük'te halk otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı

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Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Gökçınar Eczanesi
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