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Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

12.07.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evin alt katında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Soğuksu Mahallesi Akçabey Sokak üzerinde bulunan Sami Akbaş'a ait ve içinde Irak uyruklu 6 kişilik ailenin oturduğu iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden komşuları, itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek evde bulunan 4 çocuk ile annelerini dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

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