Karabük'te iki katlı evin alt katında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Soğuksu Mahallesi Akçabey Sokak üzerinde bulunan Sami Akbaş'a ait ve içinde Irak uyruklu 6 kişilik ailenin oturduğu iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden komşuları, itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek evde bulunan 4 çocuk ile annelerini dışarı çıkardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
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