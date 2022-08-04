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Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

04.08.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa G. yönetimindeki 78 BD 931 plakalı kamyon, sanayi kavşağında Emre E. idaresindeki 14 NA 744 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada sürücüler ile kamyondaki Musa A, İsmail G, Raşit L. ve otomobildeki Ezgi E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:41
Öğle
13:01
İkindi
16:54
Akşam
20:11
Yatsı
21:47

Karabük Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Perşembe

Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Gökçınar Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
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