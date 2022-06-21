Karabük'te kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin balkon duvarı devrildi.
Kentte sabah saatlerinde sağanak ile birlikte başlayan rüzgar, zaman zaman etkisini artırdı.
Kuvvetli rüzgar, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkon duvarını devirdi.
Kimsenin oturmadığı dairenin balkonundan düşen tuğla parçaları, sokağa yayıldı.
Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Karabük'te kuvvetli rüzgar balkon duvarını devirdi
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