Karabük Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından "Kara şimşek", Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri tarafından ise "Safrantech" isimli iki elektrikli araç üretildi.

Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar TEKNOFEST'e uğurlandı

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