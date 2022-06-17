Karabük'te sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
İl merkezi ile Eskipazar ilçesindeki ana ve ara yollarda zaman zaman trafik akışı aksadı.
Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Belediye ve karayolları ekipleri, su biriken yollarda çalışma yürütüyor.
Karabük'te sağanak etkili oldu
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