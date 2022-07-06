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Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

06.07.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan selin yıktığı yollar, köprüler ve dere yataklarında onarım yapılıyor.

İlçede su altında kalan ev ve iş yerlerine yönelik hasar tespit çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları sürüyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Güney, Tır, Karahasanlar ve Nodullar köylerinde, yol, menfez, kanalizasyon, içme suyu ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Gürel, yaptığı açıklamada, bayramda hiçbir vatandaşın sıkıntı çekmemesi için çalıştıklarını söyledi.

Onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını aktaran Gürel, yıkılması gereken bazı evlerin olduğunu ve onların da en kısa sürede kontrollü şekilde yıkımının yapılacağını belirtti.

İncelemenin ardından Vali Gürel, Yenice Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grupları ile durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

Karabük'te selde zarar gören bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor

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sel Karabük sağanak

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