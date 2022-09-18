YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

18.09.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine "Bisiklet En İyi Psikologdur" ve "Bisiklet Medeniyettir" yazılı dövizler astı.

Renkli kıyafetler giyen kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle tur attı.

Etkinliğin Safranbolu'daki temsilcisi Zülfiye Eraslan Özcan, yaptığı konuşmada, turun 2013'te İzmir'de başladığını söyledi.

Turun bu yıl yaklaşık 200 şehir ve 30 ülkede eş zamanlı yapıldığını belirten Eraslan, bisikletin karbon emisyonunun en az olduğu ulaşım araçlarından biri olduğunu ifade etti.

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu

Karabük Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
04:59
Sabah
06:26
Öğle
12:49
İkindi
16:17
Akşam
19:02
Yatsı
20:23
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.