Karadağ yenilgisi sonrası Dünya Kupası'ndaki torbamız kesinleşti! İşte muhtemel rakipler...

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası A Ligi'ne çıkma şansını play-off turuna bırakan A Milli Futbol Takımımız'da, bu karşlılaşma sonrası 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba da netleşti.

İLK KEZ 48 TAKIMLA OYNANACAK

Uzun yıllardır 32 takımla oynanan Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacak. Bu nedenle turnuvaya Avrupa'dan katılacak takım sayısı 13'ten 16'ya yükseltildi.

GRUP LİDERLERİ DİREKT KATILACAK

Dört veya beş takımdan oluşacak 12 grubun birincileri turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde edecek. Kalan dört takım ise 12 grup ikincisinin ve en iyi 4 UEFA Uluslar Ligi grup birincisinin katılacağı 16 takımlı bir play-off ile belirlenecek. Dünya Kupası elemeleri kuraları 13 Aralık'ta çekilecek.