Karadeniz'de 6 ilde 228 acemi kasap hastanelik oldu

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'ta kurban kesmek isterken yaralanan 228 kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşların kimi belediyelerin gösterdiği kesim alanları ve mezbahalarda kimi de evlerinin bahçesi ya da uygun yerlerde kurban kesti.

Trabzon'da kurban kesen bazı kasaplar ile vatandaşlar, bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralandı. Kendi imkanları ve ambulanslarla acil servislere başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kentte 80 kişinin hastanelere müracaat ettiği öğrenildi.

Ortahisar ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edilen Kenan Taflan, gazetecilere, 14 yıldır kurban kestiğini belirterek, "İlk defa bu kadar geniş çaplı yaralandım. Daha önce de ufak tefek yaralanmıştım. Çok şükür önemli bir şey yok." dedi.

- Ordu

Ordu'da ise kurban keserken yaralanan 35 kişi hastanelere başvurdu.

Ordu Devlet Hastanesine gelen Namık Yaman, kasabın yardımcısı olarak dördüncü kurbanı kestikleri sırada yaralandığını söyledi.

Yaman, kurbanlık hayvanın biraz büyük olduğunu anlatarak, "Hayvanı yatırdık, bıçağı vurduğumuz zaman kafayı kaldırınca bıçak elime geldi. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. 'Acemi kasap' oluyor diyorlar. Tam kasap değiliz ama kasap yardımcısıyım. Yine de kaza oluyor. Hayvan durmuyor, dalgınlığına geliyor." diye konuştu.

Nuray Karadeniz ise kurban eti doğradığı esnada sol elini bıçakla kestiğini ifade etti.

- Rize

Rize'de de 41 kişi bıçak veya hayvan darbesiyle yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla veya yakınlarının yardımıyla hastanelerin acil servislerine ulaştırıldı.

Yaralıların büyük kısmı yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, az sayıda kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde kesime hazırlanan boğanın boynuzuyla vurarak yaralaması sonucu kaburgasında kırıklar oluşan Yusuf Okumuş'un tedavisi de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

- Bayburt

Bayburt'ta 38 kişi kesik ve hayvan darbeleri sonucu yaralanarak hastanelere başvurdu.

Yaralıların büyük bölümü hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Giresun

Giresun'da yaralanan 15 kişi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Bıçak ve hayvan darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 14 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi, bir kişinin tedavisi ise sürüyor.

- Artvin

Artvin'de de kurban keserken bıçak ve hayvan darbeleri nedeniyle 19 kişi yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla bulundukları yerdeki en yakın hastanelerin acil servislerine gitti.​​​​​​