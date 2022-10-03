YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

03.10.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

SİNOP(AA) - Sinop'ta "hamsi bolluğunda" görülen palamut, fiyatlarda büyük düşüşe neden oldu.

Sinop Merkez Su ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de kalkan av yasağı ile birlikte balıkçıların bir aydır hamsi bolluğunda palamut yakaladığını ve bu durumun fiyatlarda büyük düşüş yaşattığını söyledi.

Karadeniz'de bol miktarda çıkan palamudun, iriliğine göre tanesinin 10 lira ile 40 lira arasında satıldığını dile getiren Ünlü, "Bu sezon palamudun bu kadar bol olacağını tahmin etmiyorduk. Hamsi bolluğunda palamut tutuyoruz. Palamuttan başka balık yok desek yeridir." dedi.

Ünlü, "Palamut hamsiye de sekte vuracak gibi gözüküyor. Türkiye bu sezon bol bol palamuda doydu. Fiyatları da çok uygun. Tezgahlarda tanesi 10 liradan başlayan palamudun 1 kilo 200 gram ağırlığında olanı ise 40 liradan satılıyor." diye konuştu.

Vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Ünlü, şunları söyledi:

"Hem balıkçı hem de vatandaş memnun. Ekonomik açıdan baktığımızda palamut fiyatları geçen yılki fiyatlarından düşük. Bu yıl maliyetler artmış olsa bile bolluk nedeniyle teselli oluyoruz. Palamut bolluğu nedeniyle diğer balık fiyatlarında da önemli düşüşler görülüyor."

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
palamut Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:31
Öğle
12:34
İkindi
15:48
Akşam
18:26
Yatsı
19:47

Sinop Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Pazartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Çınar Eczanesi
Boyabat
Selver Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Yumuk Eczanesi
Gerze
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.