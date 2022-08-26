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Karagöz sanatçısı Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

26.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagöz sanatçısı Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Karagöz sanatında "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülünün sahibi Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı.

Şakirin Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, sanatçının ailesinin yanı sıra dostları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

Ekler'in öğrencilerinden Karagöz sanatçısı Bülent Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994'te Alpay Ekler'le tanıştığını, o tarihten beri öğrencisi olduğunu söyledi.

Aksu, öğrencileri olarak Ekler'in hatırasını yaşatmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Onun yetiştirdiği çok sayıda öğrenci var. Karagöz'ün tarihini değiştiren ender insanlardan bir tanesiydi. Çok donanımlı öğrencileri var. Hepsi artık birer usta oldu. Birçok ödüllü ve uluslararası çapta işler yapan öğrencisi var. Hocamız öğrencilerinden bir kırıntı bilgiyi bile saklamamıştır. Karagöz ustalığında gerçekten çok emek vermiş en ileri gelenlerden biriydi. Mekanı cennet olsun."

Ekler'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Alpay Ekler için aynı zamanda İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Üsküdar Tekel Sahnesi'nde anma töreni yapıldı.

Karagöz sanatçısı Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

Karagöz sanatçısı Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

Karagöz sanatçısı hayali Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

Karagöz sanatçısı hayali Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

Karagöz sanatçısı hayali Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

Karagöz sanatçısı hayali Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

Karagöz sanatçısı hayali Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

Karagöz sanatçısı hayali Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

Karagöz sanatçısı hayali Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

Karagöz sanatçısı hayali Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

Karagöz sanatçısı hayali Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

Karagöz sanatçısı hayali Alpay Ekler son yolculuğuna uğurlandı

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