Karagöz ve Hacivat'ı robotik kodlama ile perdeye yansıttı

Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri Öğretmeni Nurgut Dinç, robotik kodlama ile Karagöz ve Hacivat'ı çubuklarla değil, elektrik kabloları ile oynattı.

Robotik kodlama ile perdeye yansıtılan Karagöz ve Hacivat oyunu TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi.

Dinç, AA muhabirine, yüzyıllardır gölge oyunu olarak gösterimi yapılan Karagöz ve Hacivat'ın tüm oyunlarını robotik ve mekatronik olarak kodlamalı oynattığını söyledi.

Projenin ekran üzerinde değil, bir perde üzerinde figürleri hareket ettirip sesli bir şekilde senkronizasyonu sağlayacak teknoloji içerdiğini anlatan Dinç, şöyle konuştu:

"Ana sınıfı öğrencileri, ilköğretim öğrencileri teknolojiyi öğrenecekler hem de görsellik sağlayıp kendi oyunları ile eğlenecekler. Böylelikle kültürel bazda bizim geleneksel orta oyunumuzu yeni nesillere aktarmış olacağız, çocuklarımıza ve gençlerimize teknolojiyi sevdireceğiz. Çocuklarımız eğlenerek teknoloji ile bir arada olmayı öğrenecek."

Dinç, robotik oyunun patent başvurusunu yaptığını dile getirerek, "Bir ramazan ayında bu oyunu televizyonda izlerken oyunu teknolojik hale getirmek benim hafızamda canlandı. 'Robotik ve mekatronik ben bu oyunu yapabilirim' dedikten sonra tasarımını yaparak montajlamasını yaptım. Robotik sistemli olarak cihazın patent başvurusunu yaptım." dedi.