YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

13.08.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da yeni dünyaya gelen bebeğini boğduktan sonra evlerinin bahçesine gömdüğü öne sürülen kadın ile 3 yakını cezaevine gönderildi.

K.D. (31), eşi Ercan D. ile sorunlar yaşamaya başlayınca bir ay önce dünyaya gelen bebeğini de alarak babasının evine gitti.

Durumu sinirlenen Ercan D, savcılığa, eşi K.D'nin daha önceki birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğini yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle öldürüp, bahçeye gömdüklerini iddia ederek şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan savcılıkça, evin bahçesinde yapılan kazıda bir bebeğe ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Bunun üzerine K.D. ile annesi F.A. (64) babası R.A. (70), ağabeyi İ.H.A (41) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki ifadesinde bebeğini öldürdüğünü itiraf eden K.D'nin "İstanbul'da öğrenciyken bir kişiden hamile kaldım. Sonra Karaman'a ailemin yanına geldim. Hamileliğimi gizledim. Evde tek başıma doğum yaptım. Korktuğum için çocuğu boğdum, bahçeye gömdüm. Ailemin bunlardan haberi yok." dediği öne sürüldü.

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Karaman bebek

Karaman Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:55
Öğle
12:57
İkindi
16:43
Akşam
19:50
Yatsı
21:14

Karaman Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Vereseli Yaldız Eczanesi
Ermenek
Sıla Eczanesi
Ayranci
Kasaba Eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz Eczanesi
Basyayla
Talay Eczanesi
Sariveliler
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.