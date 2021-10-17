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Karaman'da lise öğretmeni motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

17.10.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da lise öğretmeni motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Karaman'da seyir halindeki otomobile arkadan çarpan lise öğretmeni motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Raşit Duman (36) yönetimindeki 70 AAT 473 plakalı motosiklet, Karaman- Konya karayolunun 27. kilometresinde M.D. yönetimindeki 70 ABC 572 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan Duman, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Duman'ın cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Duman'ın Karaman Nefise Sultan Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olduğu belirtildi.

Karaman'da lise öğretmeni motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Karaman'da lise öğretmeni motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Karaman'da lise öğretmeni motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Karaman'da lise öğretmeni motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Karaman'da lise öğretmeni motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Karaman'da lise öğretmeni motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Karaman'da lise öğretmeni motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Karaman'da lise öğretmeni motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
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