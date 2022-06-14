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Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

14.06.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak nedeniyle bazı köy yolları trafiğe kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı.

Merkeze bağlı Güldere ve Zengen köylerinde yaşanan aşırı yağış nedeniyle sel suları Urgan Mahallesi'ne doğru geldi.

Bunun sonucunda köy yolları ile merkez istikametinden mahalleye giden yollar trafiğe kapandı. Bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı.

Sel sularının gelmesiyle hayvan pazarı sular altında kaldı. Sebze ve meyve halinin bazı kısımlarında da su birikintileri oluştu.

Mahalledeki vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İl Özel İdaresi ile Belediye Fen İşlerine bağlı ekipler taş ocakları mevkisinde setler yaparak, suyun mahalleye gelmesini önledi.

Yapılan çalışmaların ardından köylere ve mahalleye giden yollar tekrar ulaşıma açıldı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez de bölgede incelemelerde bulundu.

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

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