Sel sularının gelmesiyle hayvan pazarı sular altında kaldı. Sebze ve meyve halinin bazı kısımlarında da su birikintileri oluştu.

Bunun sonucunda köy yolları ile merkez istikametinden mahalleye giden yollar trafiğe kapandı. Bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı.

Karaman'da sağanak ulaşımı aksattı

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