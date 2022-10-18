Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan tutuklandığı belirlendi.

İkamet, iş yeri ve araç aramalarında 12 tabanca, 12 tüfek, 612 mermi, 15 kılıç, kama, balta, 532 uyuşturucu hap, 25 gram esrar ve çok sayıda çek, senet ele geçirildi.

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz