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Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

18.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, tefecilik, mala zarar verme, silahlı tehdit, hakaret gibi suçlara karıştıkları öne sürülen iki şüpheli grubuna yönelik soruşturma başlatıldı.

Delillerin toplanmasının ardından savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel hareket ekiplerinin de aralarında bulunduğu 500 personelle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İkamet, iş yeri ve araç aramalarında 12 tabanca, 12 tüfek, 612 mermi, 15 kılıç, kama, balta, 532 uyuşturucu hap, 25 gram esrar ve çok sayıda çek, senet ele geçirildi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan tutuklandığı belirlendi.

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Karaman'da suç örgütü operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

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Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı

Karaman Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

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05:31
Sabah
06:50
Öğle
12:37
İkindi
15:44
Akşam
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Yatsı
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Karaman Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Salı

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Merkez
Gölyerı Eczanesi
Merkez
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