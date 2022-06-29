Kardeş şehirler Kayseri ile Libya'nın Mısrata şehri belediye başkanları bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Libya'nın Mısrata ilinden "kardeş şehir" Kayseri'ye gelen 14 kişilik heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, Mısrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, iş insanlarının yer aldığı heyeti makamında ağırladı.

Büyükkılıç, Kayseri'den iş insanları, belediye başkanları ve meclis üyelerinden oluşan bir heyet ile daha önce "kardeş şehir" Mısrata'yı ziyaret etiklerini anımsattı.

Heyeti misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, şunları söyledi:

"İnşallah bu güzel heyetimiz de Kayseri'yi tanıyacak. Kayseri ile Mısrata arasında, Türkiye ile Libya arasında kardeşlik ve dostluk hukukunu geliştirme yönünde hareket edeceğiz. Burada tarihi ve kültürel gezilerin yanında sanayi ve ticaret merkezlerimizi de gezdirmek suretiyle özellikle serbest bölge ve mobilya kenti olan bu bölgelerimizde onlarla işbirliğini geliştirecek çalışmalara iş adamları vasıtasıyla imza atılmasını sağlamaya da özen gösteriyoruz."

Mısrata Belediye Başkanı Sigutri ise desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'ye ellerinin ve kalplerinin açık olduğunu belirten Sigutri, şöyle konuştu:

"Sizlerin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. İnşallah bir gün Mısrata da Kayseri gibi örnek bir şehir olur, bunu temenni ediyorum. İleriki yıllarda bütün dünya Afrika kıtası ile ilgilenecek. Mısrata da tarihi bir şehirdir. Afrika'nın içine girmek için bir geçiş noktasıdır. Hem biz hem de siz tecrübelerimizle, bilgi birikimimiz ile ve kaynaklarımız ile birbirimize destek oluruz. Biliyorum bazı sakıncalar, endişelenecek durumlar var. Mısrata, Allah'ın yardımıyla inşallah güvenli, bolluk içerisinde bir bölge olacak."

Kentte 3 gün kalacak heyet, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odasını ziyaret edecek, fabrikaları gezerek yatırımcılarla bir araya gelecek.