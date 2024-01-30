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  4. Kardeşini emzirme sahnesiyle gündem olmuştu! Ömer'in Emine'si Çağla Naz Kargı performansıyla alkış topladı! 'Oynamamış yaşamış...'

Kardeşini emzirme sahnesiyle gündem olmuştu! Ömer'in Emine'si Çağla Naz Kargı performansıyla alkış topladı! 'Oynamamış yaşamış...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 10:46 | Son Güncelleme:
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Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrolünü paylaştığı Ömer dizisi dün akşam 41. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne Çağla Naz Kargı'nın hayat verdiği Emine karakterinin performansı damga vurdu. Daha önce kardeşini emzirme sahnesiyle adından söz ettiren Kargı yine alkış topladı.

Başrollerini Barış Falay, Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı gibi isimlerin paylaştığı Ömer dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü çok konuşulan Ömer dizisi yine son bölümüyle sosyal medyadanın gündemine oturdu.

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PERFORMANSI ALKIŞ TOPLADI

Ömer dizisi dün akşam 41. bölümüyle ekrana geldi. Zorbalığa uğrayan arkadaşı Eda'yı korumak isteyen Yaman, okulda kavgaya karıştı. Çıkan kavgada bıçaklanan Yaman hayatını kaybederken sevdiği adamın ölümüyle kahrolan Emine'yi oynayan Çağla Naz Kargı'nın performansı büyük beğeni topladı.
17 yaşındaki Çağla Naz Kargı'nın performansı izleyicilerden tam not aldı.
Kargı'nın bu sahnesine; 'Oynamadı, yaşadı, "Emine mahvettin bizi tüylerim diken diken oldu', 'Ciğer bırakmadın Emine', 'Ne kadar gerçekçi oynamış' gibi yorumlar yapıldı.
Çağla Naz Kargı daha önce dizideki kardeşini emzirme sahnesiyle gündem olmuştu. Merve Dizdar'ın hayat verdiği 5 çocuk annesi Nisa'nın en büyük kızı Emine karakterinin, en küçük kardeşi Murat'ı emzirme sahnesi çok konuşulmuştu.
2006 yılında dünyaya gelen Çağla Naz Kargı, küçük yaştan itibaren birçok farklı markanın reklam videolarında yer aldı.
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Gökçe Bahadır Selahattin Paşalı ömer Çağla Naz Kargı sosyal medya karakteri
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