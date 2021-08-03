Kardeşlerim dizisinin Asiye'si son haliyle şaşırttı! İşte Su Burcu Yazgı Çoşkun'un değişimi...

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim’de Asiye rolünü oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun, hem oyunculuğu ile hem de güzelliği ile dikkat çekiyor. Coşkun’un son hali ise herkesi şaşırttı. Yaşına göre epey büyük gösteren genç oyuncunun estetik yaptırıp yaptırmadığı merak ediliyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KAÇ YAŞINDA?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide dürüst, kardeşlerine bağlı genç bir kızı canlandıran Asiye abilerine ve kardeşlerine annelik yaparken bir yanda da derslerine çalışıyor ve hayatın zorlukları karşısında ailesini bir arada tutmaya çabalıyor.

Oyunculuğa 2012 yılında başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun'ın 2004 doğumlu. Yani daha 17 yaşında. Kırmızı Oda, Kuzgun, Bizi Hatırla, Kara Yazı, Sana Bir Sır Vereceğim ve Kardeşlerim gibi sevilen projelerde rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun'ın 17 yaşında olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN SON HALİYLE ŞAŞIRTTI Instagram’ı aktif olarak kullanan Su Burcu Yazgı Coşkun, son haliyle şaşırttı. Başarılı oyuncu, sezon finali yapan dizisinin ardından soluğu tatilde aldı. İşte Coşkun’un son hali:

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR? Su Burcu Yazgı Coşkun 2004 doğumlu genç sinema ve dizi oyuncusudur. Su Burcu Yazgı Coşkun bir çok dizi ve fişmde rol almıştır. Son olarak Kardeşlerim dizisinde Asiye Eren karekterini oynuyor. Su Burcu Yazgı Coşkun oyunculuğua 2012 senesinde henüz çocukken adım attı.