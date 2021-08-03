MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kardeşlerim dizisinin Asiye'si son haliyle şaşırttı! İşte Su Burcu Yazgı Çoşkun'un değişimi...

Kardeşlerim dizisinin Asiye'si son haliyle şaşırttı! İşte Su Burcu Yazgı Çoşkun'un değişimi...

03.08.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne ve babasını kaybetmiş dört kardeşin hayat hikâyesinin anlatıldığı Kardeşlerim dizisinde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun, son haliyle şaşırttı. Güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncuda estetik olup olmadığı en çok merak edilenler arasında.

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim’de Asiye rolünü oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun, hem oyunculuğu ile hem de güzelliği ile dikkat çekiyor. Coşkun’un son hali ise herkesi şaşırttı. Yaşına göre epey büyük gösteren genç oyuncunun estetik yaptırıp yaptırmadığı merak ediliyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KAÇ YAŞINDA?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide dürüst, kardeşlerine bağlı genç bir kızı canlandıran Asiye abilerine ve kardeşlerine annelik yaparken bir yanda da derslerine çalışıyor ve hayatın zorlukları karşısında ailesini bir arada tutmaya çabalıyor.
Oyunculuğa 2012 yılında başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun'ın 2004 doğumlu. Yani daha 17 yaşında. Kırmızı Oda, Kuzgun, Bizi Hatırla, Kara Yazı, Sana Bir Sır Vereceğim ve Kardeşlerim gibi sevilen projelerde rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun'ın 17 yaşında olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

SU BURCU YAZGI COŞKUN SON HALİYLE ŞAŞIRTTI
Instagram’ı aktif olarak kullanan Su Burcu Yazgı Coşkun, son haliyle şaşırttı. Başarılı oyuncu, sezon finali yapan dizisinin ardından soluğu tatilde aldı. İşte Coşkun’un son hali:

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?
Su Burcu Yazgı Coşkun 2004 doğumlu genç sinema ve dizi oyuncusudur. Su Burcu Yazgı Coşkun bir çok dizi ve fişmde rol almıştır. Son olarak Kardeşlerim dizisinde Asiye Eren karekterini oynuyor. Su Burcu Yazgı Coşkun oyunculuğua 2012 senesinde henüz çocukken adım attı.
Çocuk rollerinde oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun şimdi genç bir kız olarak rollerine devam ediyor. 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakteri ile tanınan Su Burcu Yazgı Coşkun Kardeşlerim dizisi ile ününe ün kattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir yerde daha yangın çıktı

Bir yerde daha yangın çıktı

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

Mandıra Filozofu burada çekilmişti! "Cennetti, cehenneme döndü"

Mandıra Filozofu burada çekilmişti! "Cennetti, cehenneme döndü"

Marmaris'te ölüm-kalım mücadelesi

Marmaris'te ölüm-kalım mücadelesi

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Cinsel hayatına dair ilginç itiraf: Stresli olduğumda...

Cinsel hayatına dair ilginç itiraf: Stresli olduğumda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.