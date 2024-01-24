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  4. Kardeşlerim'in Süsen'i Lizge Cömert davet tarzıyla olay oldu! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Kardeşlerim'in Süsen'i Lizge Cömert davet tarzıyla olay oldu! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 13:20 | Son Güncelleme:
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Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği 'Süsen' karakteriyle büyük beğeni toplayan Lizge Cömert başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da beğenilen genç oyuncu bu defa davet tarzıyla olay oldu. Cömert'in iddialı pozlarına beğeni yağdı.

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği 'Süsen' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Lizge Cömert Miami'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı "Turkish Drama Gala" etkinliğinde boy gösterdi.

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DAVET TARZI OLAY OLDU

Davet tarzıyla beğeni toplayan genç oyuncunun iddialı elbisesi takipçilerinden tam not aldı.
Eteğinde kürk ve taş detayları olan Lizge Cömert pozlarını peşe peşe paylaştı.
Lizge Cömert'in 'Hepsini atmak istedim' notunu düştüğü kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Yine mükemmelsin' gibi yorumlar yapıldı.
İzmir doğumlu Lizge Cömert 16 Aralık 1999 yılında dünyaya geldi. İlkokulu İzmir'de okuyan genç oyuncu, lisans eğitimine Özyeğin Üniversitesi'nde devam ediyor.
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