Kardeşlerim'in Süsen'i Lizge Cömert davet tarzıyla olay oldu! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği 'Süsen' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Lizge Cömert Miami'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı "Turkish Drama Gala" etkinliğinde boy gösterdi.
DAVET TARZI OLAY OLDU
Davet tarzıyla beğeni toplayan genç oyuncunun iddialı elbisesi takipçilerinden tam not aldı.
Eteğinde kürk ve taş detayları olan Lizge Cömert pozlarını peşe peşe paylaştı.
Lizge Cömert'in 'Hepsini atmak istedim' notunu düştüğü kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Yine mükemmelsin' gibi yorumlar yapıldı.
İzmir doğumlu Lizge Cömert 16 Aralık 1999 yılında dünyaya geldi. İlkokulu İzmir'de okuyan genç oyuncu, lisans eğitimine Özyeğin Üniversitesi'nde devam ediyor.