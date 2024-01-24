Kardeşlerim'in Süsen'i Lizge Cömert davet tarzıyla olay oldu! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği 'Süsen' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Lizge Cömert Miami'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı "Turkish Drama Gala" etkinliğinde boy gösterdi.

Eteğinde kürk ve taş detayları olan Lizge Cömert pozlarını peşe peşe paylaştı.

Lizge Cömert'in 'Hepsini atmak istedim' notunu düştüğü kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Yine mükemmelsin' gibi yorumlar yapıldı.