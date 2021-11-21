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Kardeşlerim son bölüm gündemde! Kardeşlerim Melisa ve Kadir diziden ayrıldı mı?

21.11.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisi son bölümüyle yine ses getirdi. Dizide Melisa ve Kadir'in sahneleri sonrası sosyal medyada mesaj yağdı. Kardeşlerim Melisa ve Kadir öldü mü? Herkes bu sorunun yanıtını merak etti.

Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim son bölümüyle yine gündem oldu.

Kadir karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı 'Kadir' karakterinin son sahnesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Yürek yakan sahne, sosyal medyada 'Kardeşlerim', 'Sen ölürsen' etiketleriyle kısa sürede gündem oldu.

KARDEŞLERİM MELİSA DA AYRILDI

Dizide Melisa karakterine can veren Damlasu İkizoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla diziden ayrıldığını açıkladı. Kardeşlerim Melisa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik. Kardeşlerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Hellö partner Halit Özgür Sarı çok eğlenmedik mi be! Şimdi üzücü ama #KadMelVeda diyebilir miyiz? Bu keyifli yolculukta beraber olduğum tüm oyuncu arkadaşlarım, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki beraberdik. Ve tabii ki gizli kahramanlar, sevgili ekip, siz olmasaydınız bu başarı olmazdı, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. En büyük teşekkür ise sizlere.. Beni hiç yalnız hissettirmediğiniz, güzel dilekleriniz ve mesajlarınızla yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bir ayrılık değil, yeni serüvenlerde karşılaşmak üzere."

KARDEŞLERİM FİNALI OLAY OLDU

Kardeşlerim'e damga vuran son sahne ve veda eden oyuncuların ardından sosyal medyada yıkıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Gözümde akacak yaş kalmadı", "Ağlama krizine girdim" yorumlarında bulundu.
İzleyiciler Ezel dizisiyle bilinen Ramiz Dayı'dan alıntılar yaparak paylaşımlar da yaptı.
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Mahvettiniz güzelim diziyi

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