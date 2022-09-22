YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

22.09.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Bursa'da dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracı çalan şüpheliler, bir süre sonra bıraktıkları aracın içerisindeki teknolojik aletlerin olduğu kargo paketlerini aldı.

Kargo dağıtımı yapan Cüneyt K, 16 ASZ 378 plakalı hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne anahtarı üzerinde park ederek araçtan indi. Bunu fark eden şüpheliler araca binerek kaçtı.

Teslimattan dönen Cüneyt K. aracı bıraktığı yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışmasıyla araç İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Ekipler, araçtaki içerisinde elektronik malzemelerin bulunduğu kargo paketlerinin çalındığını belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl

Bursa Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
13:02
İkindi
16:27
Akşam
19:09
Yatsı
20:28
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.