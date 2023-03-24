Kariyerini noktalamıştı, ilk kez konuştu! Mesut Özil'den itiraflar! 'Fenerbahçe...'

Geçtiğimiz günlerde aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
"Birçok gol ve asistim var. En zevklisi takım olarak kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı parlatmak hoşuma gidiyordu. Sahada asla bencil olmadım. Bana daha çok şut çekmemi söyleyenler oluyordu ancak onları hiç anlayamadım."
Çocukluğumu hatırlıyorum. Bana asla başaramayacağımı, futbol oynamak için çok zayıf olduğumu söylediklerini hatırlıyorum. Ama ben dinlemedim ve kendime odaklandım. Schalke ile ilk profesyonel sözleşmemi imzaladığımda ve ilk Bundesliga maçıma çıktığımda, kendimi aya inmiş gibi hissettim. Daha sonra Real Madrid için oynamak ve Dünya Kupası'nı kazanmak gibi inanılmazdı. Kariyerimin en önemli anı elbette 2014 Dünya Kupası'nı kazanmaktı.
Uzunca düşündükten sonra bunun doğru olduğuna karar verdim. Kariyerim boyunca çok fazla sakatlık yaşamadım ve her zaman formdaydım ama son birkaç ay benim için çok ağır ve zor geçti. Artık sahada takımıma istediğim gibi yardımcı olamıyordum. Başakşehir yönetimiyle bunu konuştuk ve bu kararı aldım.
Henüz planlamadım. Şimdilik burada, Türkiye'de aileme odaklanacağım. Hayatta aldığım en büyük iki hediye olan kızlarımın büyüdüğünü görmek en çok istediğim şey. Onlarla her saniyeden keyif alıyorum. Dürüst olmak gerekirse teknik direktör olmak veya futbol dünyasının içine girmek gibi bi planım yok. 17 yıldır bu işin içindeyim; çok da keyif aldım ancak biraz sakinlik istiyorum.
Goller, asistler, ve şampiyonluklar değil. En çok gurur duyduğum şey futbol dışında insanlara yardım edebilme imkanımın olmasıydı. Özellikle Afrika ve Güney Amerika'daki yardıma muhtaç insanlara bir şeyler verebilmekti ve buna devam edeceğim. Çocukken annemin bana öğrettiği buydu ve bununla gurur duyuyorum.