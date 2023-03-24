Kariyerini noktalamıştı, ilk kez konuştu! Mesut Özil'den itiraflar! 'Fenerbahçe...'

GELECEK PLANINIZ NEDİR?

Henüz planlamadım. Şimdilik burada, Türkiye'de aileme odaklanacağım. Hayatta aldığım en büyük iki hediye olan kızlarımın büyüdüğünü görmek en çok istediğim şey. Onlarla her saniyeden keyif alıyorum. Dürüst olmak gerekirse teknik direktör olmak veya futbol dünyasının içine girmek gibi bi planım yok. 17 yıldır bu işin içindeyim; çok da keyif aldım ancak biraz sakinlik istiyorum.