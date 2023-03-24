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Kariyerini noktalamıştı, ilk kez konuştu! Mesut Özil'den itiraflar! 'Fenerbahçe...'

24.03.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da birçok dev kulüpte forma giymesinin ardından Fenerbahçe'ye gelen ancak burada beklentileri karşılayamaması üzerine Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından ilk kez konuşurken, samimi itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMALARI:

114 GOL VE 222 ASİST. SANA DAHA ÇOK ZEVK VEREN HANGİSİYDİ? 

114 GOL VE 222 ASİST. SANA DAHA ÇOK ZEVK VEREN HANGİSİYDİ? 

"Birçok gol ve asistim var. En zevklisi takım olarak kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı parlatmak hoşuma gidiyordu. Sahada asla bencil olmadım. Bana daha çok şut çekmemi söyleyenler oluyordu ancak onları hiç anlayamadım."

KARİYERİNE BAKTIĞINDA GÖRDÜĞÜNÜZ İLK ŞEY NEDİR? 

KARİYERİNE BAKTIĞINDA GÖRDÜĞÜNÜZ İLK ŞEY NEDİR? 

Çocukluğumu hatırlıyorum. Bana asla başaramayacağımı, futbol oynamak için çok zayıf olduğumu söylediklerini hatırlıyorum. Ama ben dinlemedim ve kendime odaklandım. Schalke ile ilk profesyonel sözleşmemi imzaladığımda ve ilk Bundesliga maçıma çıktığımda, kendimi aya inmiş gibi hissettim. Daha sonra Real Madrid için oynamak ve Dünya Kupası'nı kazanmak gibi inanılmazdı. Kariyerimin en önemli anı elbette 2014 Dünya Kupası'nı kazanmaktı.

NEDEN BU KADAR ERKEN EMEKLİ OLUYORSUN? 

NEDEN BU KADAR ERKEN EMEKLİ OLUYORSUN? 

Uzunca düşündükten sonra bunun doğru olduğuna karar verdim. Kariyerim boyunca çok fazla sakatlık yaşamadım ve her zaman formdaydım ama son birkaç ay benim için çok ağır ve zor geçti. Artık sahada takımıma istediğim gibi yardımcı olamıyordum. Başakşehir yönetimiyle bunu konuştuk ve bu kararı aldım.

GELECEK PLANINIZ NEDİR? 

GELECEK PLANINIZ NEDİR? 

Henüz planlamadım. Şimdilik burada, Türkiye'de aileme odaklanacağım. Hayatta aldığım en büyük iki hediye olan kızlarımın büyüdüğünü görmek en çok istediğim şey. Onlarla her saniyeden keyif alıyorum. Dürüst olmak gerekirse teknik direktör olmak veya futbol dünyasının içine girmek gibi bi planım yok. 17 yıldır bu işin içindeyim; çok da keyif aldım ancak biraz sakinlik istiyorum.

KARİYERİNİZDE EN ÇOK GURUR DUYDUNUZ ŞEY? 

KARİYERİNİZDE EN ÇOK GURUR DUYDUNUZ ŞEY? 

Goller, asistler, ve şampiyonluklar değil. En çok gurur duyduğum şey futbol dışında insanlara yardım edebilme imkanımın olmasıydı. Özellikle Afrika ve Güney Amerika'daki yardıma muhtaç insanlara bir şeyler verebilmekti ve buna devam edeceğim. Çocukken annemin bana öğrettiği buydu ve bununla gurur duyuyorum.

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