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Kars Kalesi "kas hastası" çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı

07.09.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Kalesi "kas hastası" çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı

Kars Belediyesi, tarihi Kars Kalesi'ni Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla kırmızı renkte ışıklandırdı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla sarı renkte olan Kars Kalesi'nin ışıklandırılması, 7 Eylül Duchenne Musküler Distrofi (DMD) farkındalık günü dolayısıyla kırmızı renge dönüştürüldü.

Öksüz, toplumsal farkındalığı artırmak, çocukların yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışmaların devem edeceğini kaydetti.

Kars Kalesi "kas hastası" çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı

Kars Kalesi "kas hastası" çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı

Kars Kalesi DMD'li çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı

Kars Kalesi DMD'li çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı

Kars Kalesi DMD'li çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı

Kars Kalesi DMD'li çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı

Kars Kalesi DMD'li çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı

Kars Kalesi DMD'li çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı

Kars Kalesi DMD'li çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı

Kars Kalesi DMD'li çocuklara dikkat çekmek için kırmızı renkte aydınlatıldı
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Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:33
Öğle
12:11
İkindi
15:47
Akşam
18:38
Yatsı
20:00

Kars Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Kerime Yenice Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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Kars ATM’LER

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