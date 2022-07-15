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Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

15.07.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

200 araçlık konvoy, AA ekibince dron ile görüntülendi

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi tankların geçişinin engellemesi amacıyla yollara konulan iş makinelerinin de bulunduğu 200 araçla konvoy oluşturuldu.

Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi önünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, Faikbey Caddesi'nden yola çıkarak Türk bayraklarıyla süslenen polis, jandarma, kamu kurum ve kuruluşlarının araçları eşliğinde şehir turu attı.

Haydar Aliyev, İnönü ve diğer caddelerden geçen 200 araçlık konvoyda darbe gecesi tankların engellemesi için belirli güzergahlara bırakılan iş makineleri, tır ve kamyonlar da yer aldı.

Türk bayraklarıyla konvoya katılan vatandaşlar, şehir turunu İl Emniyet Müdürlüğü önünde noktaladı.

Konvoyla yapılan şehir turu, AA ekibince dron ile görüntülendi.

Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

- 200 araçlık konvoy, AA ekibince dron ile görüntülendi

Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu

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Kars konvoy

Kars Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:51
Sabah
04:43
Öğle
12:19
İkindi
16:16
Akşam
19:44
Yatsı
21:28
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

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