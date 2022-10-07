Sağlık kuruluşlarının afet anında tüm çalışanlarıyla hizmete hazır olması amacıyla düzenlenen tatbikata, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri ile hastane personeli katıldı.

Kars'ta depreme hazırlık tatbikatı yapıldı

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