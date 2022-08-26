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Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

26.08.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an kursunu bitiren köy çocukları, hayırseverlerin giyecek, kırtasiye ve oyuncak gibi hediyeleriyle mutluluk yaşadı.

Kentte yaklaşık 5 yıl önce "Bir Oyuncak da Sen Ver" adında sosyal medya hesabı açan Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, hayırseverlerin desteğiyle çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

Topladıkları hediyeleri otomobillerine yükleyip Gelirli köyüne giden gönüllüler burada yaz Kur’an kursunu bitiren çocuklara sürpriz yaptı.

Gönüllüler, pasta keserek 70 çocuğa giyecek, kırtasiye ve oyuncak dağıttı.

Gelirli köyü imam hatibi İsmail Mızrak, gazetecilere, söz konusu sayfanın çok yakın takipçisi olduğunu söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle daha çok çocuğa ulaşılacağını ifade eden Mızrak, "Şu gördüğünüz çocuklar benim öğrencilerim, sizin verdiğiniz desteklerle bugün mutlu oldular. Ne mutlu sizlere, Rabb'im daha nice hizmetlerde bulunmayı bizlere nasip eylesin." dedi.

Çocuklardan Evrim Berfin Alp de güzel bir gün yaşadıklarını belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

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Anahtar Kelimeler:
Kars Kur'an kursu

Kars Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:22
Öğle
12:15
İkindi
15:58
Akşam
18:58
Yatsı
20:23
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

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