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Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

25.09.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uğur Güngör idaresindeki 63 AAB 271 plakalı tır, Kars- Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde, Recep Sarı'nın kullandığı 48 U 8362 plakalı otomobille çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Sarı ile aynı araçtaki Nuh Aslan ve İsmail Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan Adem Çelik ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Çelik ile yaralanan tır sürücüsü Güngör, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yoldan savrulan otomobil ile tır çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kars Sarıkamış kaza

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