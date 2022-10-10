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Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

10.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları, tren seferlerinde aksamalara neden oldu.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak demir yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sarıkamış ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Topdağı'ndan kopan kaya parçaları tren raylarına düştü.

Gürcistan'dan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu kullanarak geldiği Kars'tan hareket eden tren, Topdağı mevkisinde yola düşen kaya parçalarına çarptı. Trende hasar oluşurken seferler durduruldu.

Hasarın oluştuğu yük treni, Sarıkamış Tren İstasyonu'na çekildi. TCDD görevlilerince raylardaki taşların temizlenmesiyle, yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treni de 2 saat gecikmeyle hareket etti.

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

Kars'ta raylara düşen kaya parçaları tren seferlerini aksattı

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Anahtar Kelimeler:
Kars tren Doğu Ekspresi

Kars Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:06
Öğle
12:00
İkindi
15:10
Akşam
17:44
Yatsı
19:02
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

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