İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Dragos Fethiye Caddesi'ndeki ağaç, çalı ve otların bulunduğu alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.
Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı
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