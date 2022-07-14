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Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

14.07.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dragos Fethiye Caddesi'ndeki ağaç, çalı ve otların bulunduğu alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı

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