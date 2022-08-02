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Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

02.08.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Kartal Belediyesi, Türk Kızılay ve Kartal Kent Konseyi, lösemi hastası Barkın Başocak'ın yararına 3 gün sürecek kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki lösemi hastası Barkın Başocak'ın annesi Sevim Başocak'ın talebi üzerine Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Kartal Kent Konseyi iş birliğinde başlatılan bağış kampanyası için belediyenin ana hizmet binası fuaye alanı tam teçhizatlı ekipmanlarla hazırlandı.

Bağışçılar fuaye alanını doldururken, kampanyaya vatandaşların yanı sıra belediye personeli de katıldı.

Uzmanlar tarafından detaylı bir taramanın ardından sedyelere alınan bağışçılar, kan ve kök hücre bağışlarını yapmalarının ardından belli bir süre gözlem altında tutuldu ve ardından kendilerine çikolata ve soda ikram edildi.

- Anne Başocak bağışçılara teşekkür etti

Alanda bulunan Sevim Başocak, bağışçılara tüm lösemi anneleri adına teşekkür etti. Başocak, kampanyaya herkesten destek istedi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu da kan bağışı yaparak kampanyaya destek verdi.

Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren Aksu, "Bu konuyu öncelikle Kartal Kent Konseyi'ndeki arkadaşlarımızdan haber aldık. Kartal Kent Konseyi, Kartal Belediyesi ve Kızılay Kartal iş birliğiyle bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Barkın'ın annesi de şu anda yanımızda. Kardeşimiz yaklaşık bir buçuk yıldır lösemi tedavisi görüyor ve kendisine donör arayışı içerisindeyiz. Ümit ediyorum ki bu kardeşimize burada uygun donör bulunur, kan nakli gerçekleşir ve sağlığına kavuşur. Tüm komşularımızı bağışta bulunmaya davet ediyorum." dedi.

Toplanan kök hücre bağışlarıyla hem Barkın Başocak için uygun bir donör aranacak hem de Kızılay'da analizleri yapılan bağışların diğer hastalara da şifa olması sağlanacak.

Kampanya 4 Ağustos'ta sona erecek.

Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı

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